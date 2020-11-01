المباحث العامة بغزة تُنجز قضية سرقة مصاغ ذهبي بمبلغ 30 ألف دينار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أنجزت المباحث العامة بالشرطة- قسم مباحث الرمال، الأحد، قضية سرقة مصاغ ذهبي، بقيمة 30 ألف دينار.



وفي هذا السياق، قال المقدم غسان الرواغ، مدير مباحث محافظة غزة: "تم تلقي شكوى من المواطنة (هـ، ش) من سكان حي تل الهوى بغزة، تفيد بسرقة المصاغ الذهبي من منزلها"، بحسب ماجاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.



وأضاف: "فور ورود الشكوى، تم التحرك لمكان الواقعة برفقة قسم التحري، وعمل كشف معاينة، وبحث وتحرّ عن المشبوهين، وأصحاب العود الإجرامي".



وأوضح أنه، ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة في محيط مكان السرقة، تم الاشتباه بالمدعو (ت، د) حيث تم استدعاؤه، وبالتحقيق معه أنكر علاقته بالواقعة.



وأشار الرواغ إلى أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش منزل المشتبه به، حيث تم ضبط المصاغ الذهبي المسروق مدفوناً داخل غرفة مهجورة داخل منزله، وعلى إثر ذلك أقر المتهم بقيامه بسرقة المصاغ.



ولفت إلى أنه تمت إحالة المتهم لمفتش تحقيق الشرطة، بناء على ذلك، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.