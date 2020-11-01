شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين وجامعة الأهرام الكندية تتفقان على مساواة الطلبة الفلسطينيين بالمصريين بالمصاريف الجامعية

سفارة فلسطين وجامعة الأهرام الكندية تتفقان على مساواة الطلبة الفلسطينيين بالمصريين بالمصاريف الجامعية
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مع جامعة الأهرام الكندية على مساواة معاملة الطلبة الفلسطينيين الراغبين في الالتحاق بالجامعة أسوة بالأشقاء المصريين في المصروفات الجامعية المقدرة بالجنيه المصري.

واشارت السفارة في تصريح على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى أن ذلك جاء في أعقاب لقاء المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بمصر ناجى الناجي برئيس جامعة الأهرام الكندية الدكتور فاروق اسماعيل ، وذلك في مقر الجامعة اليوم الأحد لبحث الشؤون التعليمية والقضايا ذات الصلة المتعلقة بالطلبة الفلسطينيين الدارسين بالجامعة، بحضور مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة بقسم الشؤون الثقافية سليم التلولي ومديرة العلاقات العامة بجامعة الأهرام الكندية هبة الله شريف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام سفارة دولة فلسطين بمصر وتوجيهات سعادة سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح للتواصل الدائم مع الجامعات والمعاهد والأكاديميات المصرية والعربية في جمهورية مصر العربية، بهدف اتاحة كافة الفرص للطلاب الفلسطينين لاستكمال تعليمهم الجامعي والالتحاق بالكليات والتخصصات الأكاديمية والمهنية المختلفة .

وتعد جامعة الأهرام الكندية إحدى الجامعات الخاصة في مصر والتي تأسست في عام 2004، وفقا للقرار الرئاسي رقم 393 لعام 2004، وهي من الجامعات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ، وتغطى كلياتها مجالات علمية عدة تتوزع بين كلية الصيدلة ، الفم وطب الأسنان، العلاج الطبيعي، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ،إدارة الأعمال ، الإعلام باللغة العربية والإنجليزية ، التصميم والفنون الإبداعية، الألسن، الهندسة ، اللغات والترجمة .

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