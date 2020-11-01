شؤون فلسطينية

معروف: لا وجود لإغلاق تام بغزة قريباً وكافة السيناريوهات متوقعة لمواجهة (كورونا)

معروف: لا وجود لإغلاق تام بغزة قريباً وكافة السيناريوهات متوقعة لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نفى سلامة معروف، رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، الشائعات التي تتحدث عن وجود فرض إغلاق تام بالقطاع، خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى انه لن يتم التردد في فرض حظر التجوال حال الوصول إلى مؤشرات خطيرة في أي منطقة بغزة.

وقال معروف خلال لقاء له على قناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الأحد: "إن هناك جهداً حقيقاً يبذل من قبل الحكومة في غزة؛ لمواجهة جائحة (كورونا) رغم الأزمة المالية التي تعانيها".

وأشار إلى أن كافة السيناريوهات متوقعة؛ من أجل مواجهة جائحة (كورونا)، منوها في الوقت ذاته إلى أن هناك نسبة من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا تتقبل فكرة الالتزام بالإجراءات، وههذا يحتاج الى جهد مشترك.

وفي السياق، أوضح رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أن ارتفاع إصابات (كورونا) طبيعية تزامناً مع زيادة الحركة، ويتم دراستها لاتخاذ القرارات المناسبة، لافتا إلى أن الإجراءات الحكومية لن تحقق أهدافها بدون تفهم والتزام المواطنين من أجل السيطرة على منحنى تفشي الوباء.

واشار إلى أن كل عوامل انتشار وتفشي (كورونا) متوفرة في قطاع غزة لكن وعي المواطنين والتزامهم هو المقياس، موضحا أن المناطق غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية تدفع الثمن مقابل ذلك من خلال فرض حظر التجوال عليها وتشديد الإجراءات الحكومية بحقها.

وقال: "معادلة الإغلاق واتخاذ القرار بشأن فرض الحظر، ليست سهلة، لأنها يجب أن تراعي مصالح المواطنين وصحتهم في ذات الوقت".

وفي ذات السياق، أكد معروف أن المتابعة الحكومية، مستمرة على مدار الساعة بشأن الأسواق والمساجد وكافة المنشآت من أجل ضبط الأمور وتحقيق أكبر نسبة من الإلتزام، مؤكدا أن صحة الناس أمانة، وبالتالي لا مصلحة للحكومة أو أي شخص بإخفاء وجود غصابات في مكان معين.

وقال: "لا يمكن التلاعب أو التستر بما يخص معطيات تفشي (كورونا) في قطاع غزة ويتم العمل بكل شفافية".

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