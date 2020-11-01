الأوقاف بغزة تغلق خمسة مساجد بغزة ورفح وخانيونس وتعيد افتتاح ثلاثة أخرى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إغلاق خمسة مساجد جديد في محافظات غزة ورفح وخانيونس لمدة 48 ساعة، وذلك بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس (كورونا) لدى بعض رواد تلك المساجد وعدم التزام بعضها بالإجراءات الوقائية.



وأوضحت الوزارة، في تصريح لها نشر على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أنه تقرر أيضًا إعادة افتتاح ثلاثة مساجد في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، تم إغلاقها سابقًا وذلك بعد انتهاء مدة الإغلاق المقررة، وهي مسجدي الأثر، والرضوان بمنطقة السطر الغربي، ومسجد أبو بكر بمنطقة معن.



وذكرت الأوقاف أنه تقرر إغلاق كل من مسجدي الفاروق، وعباد الرحمن، بمحافظة خانيونس، ومسجد البشير في الشجاعية شرق مدينة غزة، ومسجد أبو عبيدة في رفح الغربية، بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى عدد من رواد المساجد المذكورة.



وأضافت: "كما تقرر إغلاق مسجد الأنوار في محافظة خانيونس بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل رواد المسجد".