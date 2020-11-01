الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في طولكرم



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد تمكنت الشرطة من القبض على 30 مطلوباً للعدالة وضبطت 35 مركبة غير قانونية، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.



وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على 30 مطلوباً للعدالة وضبطت 35 مركبةً غير قانونيةٍ في مدينة طولكرم.