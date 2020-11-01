دولي

شاهد: تبادل لإطلاق النار في مدينة مونبيلييه الفرنسية

شاهد: تبادل لإطلاق النار في مدينة مونبيلييه الفرنسية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر أمنية فرنسية بإصابة شخص جراء حادث تبادل إطلاق نار، اليوم الأحد، في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا.

وأوضحت المصادر أن حوالي 12 شخصا كانوا يرتدون ملابس سوداء ومزودين بأسلحة قتالية من عصابتين إجراميتين شاركوا في تبادل إطلاق نار مكثف بمنطقة باياد في مونبيلييه في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة أحد أفرادهما وتم نقله للمستشفى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفرضت قوات الأمن طوقا حول موقع الحادث وسط انتشار لعناصر الشرطة والدرك والقوات العسكرية، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقا جنائيا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحادث وقع عند سفح برح أساس، لافتة إلى أن بعض المشاركين في تبادل إطلاق النار استخدموا بنادق كلاشينكوف.

ونقلت التقارير المحلية عن شهود عيان أن الحادث، الذي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو له، قد يعود إلى خلافات بين عصابتي مخدرات.


 


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