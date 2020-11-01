إطلاق اسم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين على أحد شوارع جنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن في جنين، اليوم الأحد، وتحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن تسمية أحد الشوارع باسم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، تقديرا لدعمه ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.



وحضر الاحتفال الذي تم بمبادرة من فصائل منظمة التحرير في محافظة جنين، واللجنة الشعبية للاجئين، والهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب، وجمعية إنسان للعمل الوطني، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عبد الله قبها، ورئيس الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب محمد حبش، ورئيس جمعية إنسان للعمل الوطني العقيد فداء تركمان، وممثلين عن اللجنة الشعبية للاجئين، وحركة فتح إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني، والمؤسسات المدنية والأمنية والشعبية والإعلامية واتحاد المرأة الجزائرية في فلسطين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وألقيت عدة كلمات بهذه المناسبة لكل من قبها، وحبش، وتركمان، ووفاء زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وأسامة البزور وأحلام أبو قطنة عن اتحاد المرأة الجزائرية، أشادت بدور الجزائر ودعمها للقضية الفلسطينية.