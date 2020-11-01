كوريا الجنوبية توسع نطاق قيود وضع الكمامات مع ارتفاع إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت كوريا الجنوبية يوم الأحد، إنها ستوسع نطاق قيود وضع الكمامات لتشمل المنتجعات الصحية وقاعات الأفراح وأماكن أخرى، وذلك ضمن قواعد جديدة للتباعد استعدادا لتفشي (كورونا) لفترة طويلة.



ومع أن كوريا الجنوبية نجحت في احتواء انتشار مرض (كوفيد-19) على نحو أفضل بالمقارنة مع دول أوروبية عديدة تواجه موجة ثانية من العدوى، إلا أن الإصابات اليومية في البلاد تجاوزت 100 حالة في اليوم خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 124 إصابة جديدة حتى الليلة الماضية، ليصبح ذلك خامس يوم على التوالي تتجاوز فيه الحالات 100 إصابة بسبب بؤر تفش صغيرة بدأت تظهر في أماكن مثل المنتجعات الصحية والمدارس والكنائس.



وحاليا أصبح وضع الكمامة إلزاميا في 12 من أماكن التجمعات التي تعتبر "عالية الخطورة"، بما فيها النوادي وحانات الغناء ومقاهي الإنترنت.



واعتبارا من السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر سيجري توسيع نطاق تلك القيود لتشمل 23 من تصنيفات الأماكن الأخرى، من بينها المتاجر الكبيرة ومدن الملاهي وصالونات تصفيف الشعر.



وأعلنت البلاد يوم الأحد، عن خطة جديدة للتباعد الاجتماعي من خمس مراحل لتحل محل نظام مكون من ثلاثة مستويات.



وتهدف الإجراءات المحددة على نحو أكبر إلى تخفيف تأثير القيود المفروضة على الاقتصاد والمشاريع الصغيرة والناس.