راجين نجاح ترامب بالانتخابات..رؤساء مستوطنات الضفة يؤدون مساء اليوم صلاة بالحرم الابراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، أن رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، سيقيمون عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الأحد، صلاة في الحرم الابراهيمي بالخليل، وذلك من أجل نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.



ويذكر أن ساعات قليلة، وتبدأ عملية التصويت في الانتخابات الأمريكية، والتي يتنافس فيها كلا من دونالد ترامب بولاية أخرى، ومنافسه جو بايدن من الحزب الديمقراطي الأمريكي.