الصحة الأردنية: تسجيل 37 وفاة و3259 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 37حالة وفاة، 3259 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأوضحت الصحة الأردنية، أن عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) ارتفع إلى 866 ، والاصابات إلى 75866 إصابة منذ بدء الجائحة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأحد، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 218 حالة، فيما غادرت 140 حالة المستشفيات بعد شفائها.