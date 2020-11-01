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ترامب محذرا: حالة من الفوضى ستعم البلاد وأمور سيئة للغاية قد تحدث

ترامب محذرا: حالة من الفوضى ستعم البلاد وأمور سيئة للغاية قد تحدث
رام الله - دنيا الوطن
كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية قبيل يوم الانتخابات، داعيا مؤيديه إلى توخي أقصى درجات الحيطة لمنع تزوير نتائج التصويت.

ومن المقرر أن يقيم ترامب خمسة تجمعات اليوم الأحد وسبعة تجمعات الاثنين، في آخر يوم كامل لحملته الانتخابية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وصرح ترامب لأنصاره في ولاية بنسيلفانيا بأن تلك الولاية هي التي "ستنقذ الحلم الأمريكي"، وأبدى قناعته بفوزه في الانتخابات قائلا: "بعد ثلاثة أيام ستأتي موجة حمراء عظمى".

ودعا ترامب سكان بنسيلفانيا إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة خلال التصويت، أكثر مما في أي ولاية أخرى، محذرا: "قراركم ومستقبلكم على المحك".

وتابع: "انتخابات 2016 كانت حادثا لا يصدق، بمثابة زلزال، لكن انتخابات 2020 (ولم أرجح قبل أربع سنوات أنني سأقول ذلك) وما نفعله الآن أهم بكثير.. هذه ستكون ربما أهم انتخابات في تاريخ بلدنا".

وندد ترامب مجددا بقرار المحكمة العليا الذي يمنع بعض الولايات، منها بنسيلفانيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية، من بدء فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد قبل يوم الاقتراع العام، ويسمح لها بمواصلة الفرز في الأيام اللاحقة.

وحذر الرئيس من أن هذا القرار "المروع" يمهد طريقا للتلاعب على نطاق واسع بنتائج التصويت، قائلا إن "حالة من الفوضى ستعم البلاد، وأمورا سيئة للغاية قد تحدث" إذا لم يتم تحديد الفائز بالانتخابات حتى ليلة يوم التصويت.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود مخاوف في الولايات المتحدة من أن ترامب قد يستخدم ذلك كبرهان لرفض الاعتراف بنتائج التصويت إذا تكبد هزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.


 


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