الصحة السعودية: الإصابات النشطة بـ(كورونا) تتراجع إلى 8000 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم الأحد، عن رصد 18 وفاة و374 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، مقابل 19 وفاة و402 إصابة في اليوم السابق.



وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بـ(كورونا) التي سجلت في المملكة حتى الآن أصبح بذلك 347656 ، بينها 5420 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتراجع عدد الإصابات النشطة بالفيروس التاجي في البلاد إلى ثمانية آلاف تحديدا، منها 771 مريضا في حالة حرجة.



وتماثل 394 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 334236 شخصا.