عربي

الصحة السعودية: الإصابات النشطة بـ(كورونا) تتراجع إلى 8000 حالة

الصحة السعودية: الإصابات النشطة بـ(كورونا) تتراجع إلى 8000 حالة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم الأحد، عن رصد 18 وفاة و374 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، مقابل 19 وفاة و402 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بـ(كورونا) التي سجلت في المملكة حتى الآن أصبح بذلك 347656 ، بينها 5420 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتراجع عدد الإصابات النشطة بالفيروس التاجي في البلاد إلى ثمانية آلاف تحديدا، منها 771 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 394 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 334236 شخصا.

أخبار ذات صلة

مصر تُحاكم 11 متهمًا بقضية التخابر مع تنظيم الدولة

مصر تُحاكم 11 متهمًا بقضية التخابر مع تنظيم الدولة

استعداداً لأي طارئ في الصّحراء الغربية.. الجيش المغربي يُعزز قدراته الدفاعية

استعداداً لأي طارئ في الصّحراء الغربية.. الجيش المغربي يُعزز قدراته الدفاعية

عمرو موسى يتساءل: هل &#34;اللاسامية&#34; جريمة و&#34;اللاإسلامية&#34; وجهة نظر؟

عمرو موسى يتساءل: هل "اللاسامية" جريمة و"اللاإسلامية" وجهة نظر؟

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

السعودية: إيقاف ضابط برتبة فريق بعد حصوله على رشوة ضخمة

السعودية: إيقاف ضابط برتبة فريق بعد حصوله على رشوة ضخمة

السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج

السعودية تفتح الباب جزئياً لمعتمري الخارج

البرهان يتوجّه إلى إثيوبيا مع استئناف مفاوضات سد النهضة

البرهان يتوجّه إلى إثيوبيا مع استئناف مفاوضات سد النهضة

مصر: 170 إصابة بفيروس (كورونا) و8 وفيات في 24 ساعة الماضية

مصر: 170 إصابة بفيروس (كورونا) و8 وفيات في 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدد بإزالة سارية العلم في سبسطية شمال نابلس

الاحتلال يهدد بإزالة سارية العلم في سبسطية شمال نابلس

الشرطة تناشد المواطنين بأخذ احتياطات الأمان المناسبة أثناء المنخفض الجوي المتوقع

الشرطة تناشد المواطنين بأخذ احتياطات الأمان المناسبة أثناء المنخفض الجوي المتوقع

طالع: &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح وتصدر تعليمات جديدة للمسافرين

طالع: "الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح وتصدر تعليمات جديدة للمسافرين

جنين: تسجيل 33 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 33 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مركز حقوقي يستنكر رفض الاحتلال إنهاء اعتقال الأسير الأخرس

مركز حقوقي يستنكر رفض الاحتلال إنهاء اعتقال الأسير الأخرس

مستوطنون يسرقون عشرات الأشتال جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون عشرات الأشتال جنوب نابلس

بالصور: الشرطة تطلق حملة الفحص الشتوي في محافظات الضفة الغربية

بالصور: الشرطة تطلق حملة الفحص الشتوي في محافظات الضفة الغربية

النضال الشعبي تدعو بريطانيا للاعتذار وتصحيح الخطأ التاريخي

النضال الشعبي تدعو بريطانيا للاعتذار وتصحيح الخطأ التاريخي

منوعات

شاهد: معلومات استثنائية تكشفها أبلة فاهيتا عن حياة أحمد فهمي

شاهد: معلومات استثنائية تكشفها أبلة فاهيتا عن حياة أحمد فهمي

&#34;وووسع للكبير&#34; وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

"وووسع للكبير" وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

ميريام فارس تتعرض للسرخية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

ميريام فارس تتعرض للسرخية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

بيسان إسماعيل تعاود إثارة الجدل بأغنية (أختي السلام عليكم)

بيسان إسماعيل تعاود إثارة الجدل بأغنية (أختي السلام عليكم)

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

الحكم سنتين على حمو بيكا بتهمة السب والقذف ..وهاني شاكر يطلق تعليقاً نارياً

الحكم سنتين على حمو بيكا بتهمة السب والقذف ..وهاني شاكر يطلق تعليقاً نارياً

يسرا: بابا كان قاسي وعصبي ومكنتش أعرف حاجة عن فلوسي بسببه

يسرا: بابا كان قاسي وعصبي ومكنتش أعرف حاجة عن فلوسي بسببه

عربي

مصر تُحاكم 11 متهمًا بقضية التخابر مع تنظيم الدولة

مصر تُحاكم 11 متهمًا بقضية التخابر مع تنظيم الدولة

استعداداً لأي طارئ في الصّحراء الغربية.. الجيش المغربي يُعزز قدراته الدفاعية

استعداداً لأي طارئ في الصّحراء الغربية.. الجيش المغربي يُعزز قدراته الدفاعية

عمرو موسى يتساءل: هل &#34;اللاسامية&#34; جريمة و&#34;اللاإسلامية&#34; وجهة نظر؟

عمرو موسى يتساءل: هل "اللاسامية" جريمة و"اللاإسلامية" وجهة نظر؟

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟