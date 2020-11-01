شؤون فلسطينية

الحية: هناك رسائل متبادلة بين حماس وفتح للوصول لأفضل اتفاق شراكة بين الفصائل

الحية: هناك رسائل متبادلة بين حماس وفتح للوصول لأفضل اتفاق شراكة بين الفصائل
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن هناك رسائل متبادلة بين حركتي حماس وفتح؛ من أجل الوصول إلى أفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية الفلسطينية.

وشدد الحية في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الأحد، على ضرورة الاتفاق على خارطة طريق متكاملة في الشراكة الوطنية والمقاومة الشعبية، وتهيئة المناخات للوقوف في صفا موحدا أمام التحديات الكبيرة، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).

وقال الحية: "القضية الفلسطينية اليوم في مزاد التصفية من الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال، وفلسطين والقدس والأقصى في خطر، وشعبنا مهدد، ولا بد من الوصول إلى خارطة طريق متوافق عليها وطنيا".

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "لدينا قرار استراتيجي في مؤسساتنا بغزة والضفة والخارج أن المسار الحالي هو مسار الشراكة السياسية".

وأشار إلى أن مصر هي البوابة الأولى لقضايا فلسطين، مؤكدا في الوقت ذاته أن دورها مستمر بكثير من القضايا، حيث قال: "ذهابنا لأي مكان لا يعني التخلي عن مصر ودورها الكبير".

وأوضح الحية، أن التوجه نحو تركيا وروسيا وقطر لا يلغي محورية الدوري المصري في القضية الفلسطينية.

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