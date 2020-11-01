شاهد: حريق في مبنى تابع لكلية الطب في جامعة اسطنبول بتركيا













رام الله - دنيا الوطنأكدت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة اسطنبول التركية أن حريقا اندلع، اليوم الأحد، خلال أعمال بناء مبنى تابع لكلية الطب في جامعة اسطنبول.وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة عبر حسابها في موقع (تويتر)، أن الحادث نجم عن اشتعال مواد البناء على سقف المبنى، مضيفة أن فرقها سيطرت على انتشار النيران ولا تزال أعمال الإطفاء مستمرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأفاد بعض النشطاء في (تويتر) بأن الحريق اندلع داخل مبنى المستشفى التابع لكلية الطب، لكن آخرين أوضحوا أن المبنى المتضرر يقع بجوار المستشفى.وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد فوق موقع الحريق في حي الفاتح.