داخلية غزة تصدر تنويها حول تعديل موعد تواجد المسافرين عند معبر رفح



وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، أعلنت اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري، لمدة أربعة أيام، اعتباراً من يوم غد الاثنين، وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، تنويها، حول موعد تواجد المسافرين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، غداً الاثنين.وأشارت الهيئة، في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، إلى أنه تم تعديل توقيت تواجد المسافرين عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، حيث عليهم التواجد في تمام الساعة الرابعة فجرا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.