الشرطة تناشد المواطنين بأخذ احتياطات الأمان المناسبة أثناء المنخفض الجوي المتوقع





وطالبت السائقين بضرورة مراعاة والحفاظ على المسافة الكافية بين المركبات وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار واطئ حرصاً على سلامة الجميع.





رام الله - دنيا الوطنناشدت الشرطة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة على الشوارع داخل وخارج المدن والقرى، خاصة في اللحظات الأولى، من المنخفض الجوي المتوقع.وحذرت الشرطة من إمكانية تشكل طبقة لزجة على الطرقات مع بداية تساقط الأمطار قد تؤدي إلى الانزلاق والتزحلق.