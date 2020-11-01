طالع: "الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح وتصدر تعليمات جديدة للمسافرين





جاء ذلك حسب بيان صادر عن الهيئة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفق التعليمات الآتية:



- سيكون السفر يوم غد الإثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الخامسة) فقط من الكشف المرفق، وعليهم التواجد الساعة 5:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم.



- على المسافرين المقرر سفرهم غداً (من الحافلة الأولى حتى الخامسة)، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساء كلّ في محافظته، في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة، علماً بأن الفحص شرط أساسي للسفر.



- على المسافرين في باقي الحافلات (من السادسة حتى العاشرة) انتظار إعلان جديد بخصوص موعد سفرهم، علماً بأنه سيتم إجراء فحص كورونا لهم يوم غد الإثنين.



- يرجى من جميع المسافرين الالتزام بإجراءات التعقيم والسلامة الشخصية، والمحافظة على التباعد الجسدي.



- ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين، من آبائهم أو وكلائهم.







وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، أعلنت اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري، لمدة أربعة أيام، اعتباراً من يوم غد الاثنين، وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين





للاطلاع على أسماء المسافرين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة عن كشف المسافرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً.