لا يتجاوز 2.5ش..اللجنة الحكومية:على أصحاب المولدات تحصيل المبلغ المستحق على سبيل الدفعة من الحساب





وأضافت وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن ذلك وفقا للاتفاق الذي وقعه محاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية.



وشددت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة، على أن هلى جميع أصحاب المولدات الالتزام بهذا الأمر، كما أهابت بالمشتركين عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.

رام الله - دنيا الوطنأكدت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة، على التزام أصحاب المولدات التجارية بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز 2.5 عن كل كيلووات ساعة.