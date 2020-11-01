"المالية" بغزة تصدر تنويهاً بشأن صرف الرواتب غدًا الاثنين











رام الله - دنيا الوطننوهت وزارة المالية بغزة اليوم الأحد، إلى أن نسبة الصرف لراتب شهر تشرين الأول/أكتوبر، والمقررة غداً الاثنين، هي كما في الشهر الماضي بواقع 50% وبحد أدنى 1400 شيكل.وأضافت في التنويه الذي نشرته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أنه "تفادياً للازدحام وتحقيق شروط الوقاية والسلامة الصحية، تقرر أن يتم تحويل عدد من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني، إلى بنك البريد".