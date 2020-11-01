جنين: تسجيل 33 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية



وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 278 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء ثماني حالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة، منذ بدء الجائحة عند 20.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت 40 حالة شفاء.