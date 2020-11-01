مستوطنون يسرقون عشرات الأشتال جنوب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سرق مستوطنون، اليوم الأحد، عشرات الأشتال من مشتل في قرية الساوية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت مشتلا تعود ملكيته للمواطن محمد ابراهيم الخطيب ويقع على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وسرقوا عشرات الأشتال، وعاثوا فساد وخرابا في المكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن المستوطنين استهدفوا المشتل أكثر من مرة، خاصة في ساعات الفجر، مشيرا إلى ان كاميرات المراقبة وثقت عملية السرقة والتخريب في المكان.