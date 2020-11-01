بالصور: الشرطة تطلق حملة الفحص الشتوي في محافظات الضفة الغربية



وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة بانه قد اطلق الفعاليات المركزية وزير النقل والمواصلات أ. عاصم سالم ونائب مديرعام الشرطة العميد جهاد المسيمي ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام والعميد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة والعقيد لؤي شعبان مسير ادارة شرطة المرور وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى وممثلين عن المؤسسات الشريكة والنقابات.



وأضاف: أن الوصول الى الأهداف المرجوة من هذه الحملة لن تتحقق دون التعاون بين جميع الشركاء وتظافر الجهود وخاصةً من السائقين أنفسهم، بما سينعكس بالإيجاب على مستخدمي الطريق وحمايةً للأرواح والممتلكات.



بدوره اكد العميد المسيمي، أن إطلاق حملة الفحص الشتوي في الوطن، تندرج ضمن الخطة المرورية والجهود المبذولة التي وضعتها قيادة الشرطة لتكريس السلامة المرورية على الطرق والسعي الدائم والمستمر من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والحد من حوادث السير المؤلمة.



وناشد سائقي المركبات بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية التي تشكل وقاية لهم من ارتكاب الأخطاء التي تقود لوقوع الحوادث المرورية.



ومن الجدير بالذكر ان حملة الفحص الشتوي هي حملة سنوية يتم تنفيذها في جميع محافظات الوطن بهدف تحفيز السائقين لفحص مركباتهم لتقليل عدد الحوادث المرورية التي تزداد وتيرتها مع بداية فصل الشتاء وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المتمثلة بفحص المركبات وأجزائها الرئيسة للتأكد من سلامتها وتوفير إجراءات السلامة العامة فيها ، تسبقها حملة إعلامية لتحفيز السائقين لعمل الصيانة لمركباتهم وتجهيزها بالصورة المناسبة لمواجهة المخاطر في فصل الشتاء خاصة خطر الانزلاق أثناء القيادة.

من جانبه أفاد سالم أن وزارة النقل والمواصلات ممثلة بدوريات السلامة على الطرق وبالشراكة مع الشرطة سوف تقوم بالمهام المناطة بها على أكمل وجه من خلال فحص سلامة المركبات والتأكد من مدى إلتزامها بالمواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمكابح والإطارات وشبكة الإضاءة ، وماسحات الزجاج وغيرها.