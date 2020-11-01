الاحتلال يُطلق النار على مركبة فلسطينية عند حاجز "الكونتينر"

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتواجدين على حاجز "الكونتينر" شرق القدس المحتلة، النار على مركبة فلسطينية أثناء مرورها عبر الحاجز.



وأفادت مصادر محلية، وشهود عيان، أن جنود الاحتلال، أطلقوا النار على إطارات مركبة على حاجز "الكونتينر".



وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز المقام على أراضي بلدة السواحرة شرق القدس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، نتجت عن إغلاق الحاجز، وأدت إلى تراكم أعداد كبيرة من المركبات في انتظار السماح لها بالعبور دون معرفة أسباب ودواعي إغلاق الحاجز.



يشار إلى أنّ حاجز "الكونتنير" واحد من أكثر الحواجز إذلالاً للمواطنين في منطقة الجنوب، وشهد العشرات من حالات الاعتقال والإعدام، كان آخرها إعدام الشاب أحمد عريقات قبل أسابيع، في ذات يوم زفاف شقيقته.



ويُوجد في الضفة الغربية، أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين، وينغص حياة المسافرين

عبرها.



وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد، يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال، والاستجواب،

والإذلال.



كما شهدت الحواجز الاحتلالية، العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.