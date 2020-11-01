أمين عام مجلس الوزراء ينفي أنباء حول استعادة أموال المقاصة





وأشار إلى أن الأسباب التي أدت الى رفض استلامها، ما زالت قائمة.





وكانت وكالات أنباء محلية، نقلت عن غانم، قوله: إن السلطة ستستلم أموال المقاصة الشهر المقبل، مع الحفاظ على الثوابث الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطننفى أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، صحة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء، اليوم الأحد، حول قرب التوصل إلى حل لاستعادة أموال المقاصة، التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة أشهر.وقال غانم في تصريح صحفي، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن "أموال المقاصة أموالنا، ولنا الحق في استرجاعها دون أي ابتزاز إسرائيلي".