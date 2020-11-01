مصلحة الضرائب الإسرائيلية تُحقق في مصروفات نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

توجهت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، لمحاسب رئاسة الحكومة، وطلبت منه معرفة مصروفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بغية الاطلاع والمحاسبة.



ووفق موقع قناة (i24NEWS) فقد شددت المصلحة على معرفة أي من مصروفات نتنياهو صرفت ضمن أداء منصبه، وأي منها على نفقته الشخصية الخاصة، إذ يصر نتنياهو على رفض دفع ضريبة للدولة، عن نفقات منزله الشخصي في مدينة قيساريا.



وأوضحت القناة، أن رئاسة الحكومة، ردت بأن جميع النفقات، بما في ذلك مصاريف البيت الشخصي، والخاص في قيساريا، تستخدم ضمن أداء نتنياهو لمنصبه.



ووفقاً للآلية التي أعلنتها الدولة للمحكمة العليا قبل ثلاث سنوات، فإن الدولة مكلفة بدفع مصروفات نتنياهو، إذا كانت لصالح أداء منصبه، وبحال كانت المصاريف لنفقته الخاصة، فإن عليه دفعها شخصياً.