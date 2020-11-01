مستشار بايدن: نرفض قيام ترامب بيع مقاتلات (إف- 35) للإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب توني بلينكن، كبير مستشاري المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، عن قلقه إزاء خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب بيع مقاتلات (إف- 35) إلى الإمارات.



وأعرب بلينكن، الذي كان يتولى منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، عن انزعاجه إزاء ما وصفه "تعهد إدارة ترامب الواضح" بإمداد الإمارت بأحدث نوع من المقاتلات الأمريكية، وذلك بالتزامن مع المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين الدولة الخليجية وإسرائيل التي جرت في الصيف الماضي.



وذكر بلينكن: "بغض النظر عما إذا كان ذلك في الواقع اتفاقاً بصيغة شيء مقابل شيء، غير أنه يشبه ذلك بالتأكيد"، مبينًا أن إدارة أوباما وبايدن، "هذه الطائرة متوفرة لإسرائيل، وليس لأي دولة أخرى في المنطقة".



وأشار إلى أن إدارة بايدن، في حال فوزه بالانتخابات، ستضطر إلى "النظر بجدية" في قرار تصدير (إف- 35) إلى الإمارات الذي أبلغ البيت الأبيض به الكونغرس مؤخراً، وذلك بغية التأكد من عدم إضرار هذه الخطوة بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.