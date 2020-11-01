الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 143 منشأة

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رام الله - دنيا الوطن

قال منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات: إن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية يومي الجمعة والسبت في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وتمت زيارة ومتابعة 143 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 138 منها بشروط السلامة العامة، وخالفت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة بإجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 4 منشآت غير ملتزمة.