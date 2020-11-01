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ارتفاع حصيلة زلزال "إزمير" بتركيا إلى 58

ارتفاع حصيلة زلزال "إزمير" بتركيا إلى 58
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 58، والإصابات إلى 896، وفقًا لما أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الأحد.

وأوضح أوقطاي، أن "الزلزال أوقع أكبر خسائر في حي بايراكلي بالولاية"، مشيراً إلى "تهدم 6 مبان بالحي، وتعرض 9 أخرى لخسائر كبيرة، و260 لخسائر متوسطة"، مؤأكد أنه "من المخطط إقامة 3 آلاف و880 خيمة مؤقتة لاستضافة متضرري الزلزال في العديد من أحياء إزمير".

وأكد على عدم السماح للمواطنين بالرجوع إلى المنازل المتضررة، حتى ولو كان مستوى الأضرار متوسطاً. 

وكانت أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن "المنطقة شهدت 850 هزة ارتدادية، قوة 40 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات وضرب بحر إيجه قبالة سواحل ولاية إزمير (غرب)، الجمعة". 

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