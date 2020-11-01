مجدلاني: تشكيل الاحتلال هيئة خاصة لرصد البناء غير المرخص يندرج تحت خطة الضم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،د. أحمد مجدلاني، نية حكومة الاحتلال تشكيل هيئة خاصة، لرصد ما تسميه البناء الفلسطيني "غير المرخص" في الضفة المحتلة، عبر جمع معلومات استخباراتية عنه في المناطق (C)، يندرج في اطار خطة الضم المدعومة من إدارة ترامب.



وأضاف مجدلاني أمام هذه العنصرية والفاشية، التي تقوم بها حكومة الاحتلال، على محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون.



وأشار مجدلاني إلى أن المناطق المصنفة (ج)، لم تعد قائمة إلا في أجندة الاحتلال، فهي انتهت بفعل الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الاتفاقيات، ولن نلتزم بهذه التصنيفات بكافة الأراضي بالضفة الغربية، فهي أراضي الدولة الفلسطينية.



وتابع أمام الهجمة الاستعمارية التي تقودها إدارة ترامب مع دولة الاحتلال على المجتمع الدولي، تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة، وفي مقدمتها القرار (2334)، داعياً مجلس الأمن الدولي لإجراءات فعلية وعملية.



وقال: "إن تصعيد المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية، وتشكيل لجان شعبية في مختلف المواقع لحماية أمن وممتلكات أبناء شعبنا، وتعزيز صمود المواطنين على الأرض، وتقديم كل مقومات تعزيز الصمود واستصلاح الأراضي، وتوفير كل أشكال الدعم للجان المقاومة الشعبية، الرد الفعلي على القرارات العنصرية والفاشية لحكومة الاحتلال".



وأكد مجدلاني، أن الردع الوحيد لوقف جرائم الاستيطان، يمر عبر محاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.