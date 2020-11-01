عاجل

  • الإمارات تصادق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع إسرائيل

  • السعودية: تسجيل 374 إصابة بفيروس (كورونا) و394 حالة شفاء

شؤون فلسطينية

فلسطين: 540 إصابة وست وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 540 إصابة وست وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين، اليوم الأحد، 540 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى ست وفيات، خلال 24 ساعة الماضية، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين، بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجل ست حالات وفاة، (مواطنة 61 من اليامون بمحافظة جنين، مواطنة 61 عاماً من مخيم عسكر ومواطنة 59 عاماً من عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، مواطن 89 عاماً، وآخر 71 عاماً من طولكرم، مواطن 81 عاماً من الخليل).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 275 حالة في الضفة الغربية (الخليل 73، سلفيت 12، جنين 40، بيت لحم 113، طولكرم 35، طوباس 2) ، إضافة إلى 189 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (75)، محافظة نابلس (103)، محافظة بيت لحم (39)، محافظة قلقيلية (4)، محافظة رام الله والبيرة (49)، جنين (32)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (4)، طولكرم (27)، طوباس (3)، قطاع غزة (185)، ضواحي القدس (7).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة تُصدر تعميماً بخصوص إجراء فحص (PCR) للمغادرين عبر معبر رفح

"الصحة" بغزة تُصدر تعميماً بخصوص إجراء فحص (PCR) للمغادرين عبر معبر رفح

الاحتلال يُطلق النار على مركبة فلسطينية عند حاجز &#34;الكونتينر&#34;

الاحتلال يُطلق النار على مركبة فلسطينية عند حاجز "الكونتينر"

أمين عام مجلس الوزراء ينفي أنباء حول استعادة أموال المقاصة

أمين عام مجلس الوزراء ينفي أنباء حول استعادة أموال المقاصة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 143 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 143 منشأة

مجدلاني: تشكيل الاحتلال هيئة خاصة لرصد البناء غير المرخص يندرج تحت خطة الضم

مجدلاني: تشكيل الاحتلال هيئة خاصة لرصد البناء غير المرخص يندرج تحت خطة الضم

&#34;الصحة&#34; تُطلق بروتوكول رعاية الحمل والولادة في ظل جائحة (كوفيد- 19)

"الصحة" تُطلق بروتوكول رعاية الحمل والولادة في ظل جائحة (كوفيد- 19)

جنين: الشرطة تقبض على 27 مطلوباً وتضبط خمس مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على 27 مطلوباً وتضبط خمس مركبات غير قانونية

شاهد بالفيديو: الأسير ماهر الأخرس باليوم 98 لإضرابه عن الطعام

شاهد بالفيديو: الأسير ماهر الأخرس باليوم 98 لإضرابه عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُطلق النار على مركبة فلسطينية عند حاجز &#34;الكونتينر&#34;

الاحتلال يُطلق النار على مركبة فلسطينية عند حاجز "الكونتينر"

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 143 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 143 منشأة

مجدلاني: تشكيل الاحتلال هيئة خاصة لرصد البناء غير المرخص يندرج تحت خطة الضم

مجدلاني: تشكيل الاحتلال هيئة خاصة لرصد البناء غير المرخص يندرج تحت خطة الضم

&#34;الصحة&#34; تُطلق بروتوكول رعاية الحمل والولادة في ظل جائحة (كوفيد- 19)

"الصحة" تُطلق بروتوكول رعاية الحمل والولادة في ظل جائحة (كوفيد- 19)

جنين: الشرطة تقبض على 27 مطلوباً وتضبط خمس مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على 27 مطلوباً وتضبط خمس مركبات غير قانونية

&#34;الديمقراطية&#34;: الضم يواصل زحفه يومياً في ظل غياب المواجهة الوطنية الشاملة

"الديمقراطية": الضم يواصل زحفه يومياً في ظل غياب المواجهة الوطنية الشاملة

بحر يدعو لإرساء استراتيجية فلسطينية موحدة للرد على تداعيات وعد بلفور

بحر يدعو لإرساء استراتيجية فلسطينية موحدة للرد على تداعيات وعد بلفور

وزارة الاقتصاد تستقبل 8590 مكالمة منذ بداية جائحة (كورونا)

وزارة الاقتصاد تستقبل 8590 مكالمة منذ بداية جائحة (كورونا)

منوعات

&#34;وووسع للكبير&#34; وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

"وووسع للكبير" وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

ميريام فارس تتعرض للسرخية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

ميريام فارس تتعرض للسرخية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

بيسان إسماعيل تعاود إثارة الجدل بأغنية (أختي السلام عليكم)

بيسان إسماعيل تعاود إثارة الجدل بأغنية (أختي السلام عليكم)

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

الحكم سنتين على حمو بيكا بتهمة السب والقذف ..وهاني شاكر يطلق تعليقاً نارياً

الحكم سنتين على حمو بيكا بتهمة السب والقذف ..وهاني شاكر يطلق تعليقاً نارياً

يسرا: بابا كان قاسي وعصبي ومكنتش أعرف حاجة عن فلوسي بسببه

يسرا: بابا كان قاسي وعصبي ومكنتش أعرف حاجة عن فلوسي بسببه

ابنة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان البطانة..وتعلق على أزياء والدتها &#34;شو بزنس&#34;

ابنة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان البطانة..وتعلق على أزياء والدتها "شو بزنس"

عربي

مصر تُحاكم 11 متهمًا بقضية التخابر مع تنظيم الدولة

مصر تُحاكم 11 متهمًا بقضية التخابر مع تنظيم الدولة

استعداداً لأي طارئ في الصّحراء الغربية.. الجيش المغربي يُعزز قدراته الدفاعية

استعداداً لأي طارئ في الصّحراء الغربية.. الجيش المغربي يُعزز قدراته الدفاعية

عمرو موسى يتساءل: هل &#34;اللاسامية&#34; جريمة و&#34;اللاإسلامية&#34; وجهة نظر؟

عمرو موسى يتساءل: هل "اللاسامية" جريمة و"اللاإسلامية" وجهة نظر؟

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟