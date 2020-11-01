فلسطين: 540 إصابة وست وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين، بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجل ست حالات وفاة، (مواطنة 61 من اليامون بمحافظة جنين، مواطنة 61 عاماً من مخيم عسكر ومواطنة 59 عاماً من عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، مواطن 89 عاماً، وآخر 71 عاماً من طولكرم، مواطن 81 عاماً من الخليل).



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 275 حالة في الضفة الغربية (الخليل 73، سلفيت 12، جنين 40، بيت لحم 113، طولكرم 35، طوباس 2) ، إضافة إلى 189 حالة تعافٍ في قطاع غزة.



وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (75)، محافظة نابلس (103)، محافظة بيت لحم (39)، محافظة قلقيلية (4)، محافظة رام الله والبيرة (49)، جنين (32)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (4)، طولكرم (27)، طوباس (3)، قطاع غزة (185)، ضواحي القدس (7).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنسجلت فلسطين، اليوم الأحد، 540 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى ست وفيات، خلال 24 ساعة الماضية، في الضفة الغربية وقطاع غزة.