مصر تُحاكم 11 متهمًا بقضية التخابر مع تنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مصادر قضائية مصرية، اليوم الأحد، أن الدائرة الأولى إرهاب بمصر، تجري اليوم محاكمة 11 متهماً بالانضمام لـ (تنظيم الدولة).



كما وستنظر المحكمة في قضايا أخرى للمتهمين، تشمل خطف مواطنين مصريين وتعذيبهم، للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع داعش"، وفق ما نقلت وكالة (الهدف).



وأكدت المصادر، أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية، باشرت تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي، من اضطلاع شخص مصري، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم الدولة، وقائد كتائب قوة الردع، وهم من الجنسية الليبية، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.