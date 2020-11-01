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شؤون فلسطينية

"الصحة" تُطلق بروتوكول رعاية الحمل والولادة في ظل جائحة (كوفيد- 19)

"الصحة" تُطلق بروتوكول رعاية الحمل والولادة في ظل جائحة (كوفيد- 19)
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية، بروتوكول رعاية الحمل والولادة في ظل جائحة (كوفيد- 19)، لضمان رعاية صحية ذات جودة عالية للأم والطفل.

وحضر حفل إطلاق البروتوكول من داخل وزارة الصحة، وعبر تقنية التراسل عن بعد، وزيرة الصحة د. مي الكيلة، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان كريستينا بلوكهوس، وممثلين عن (يونيسف)، ووكيل الوزارة د. وائل الشيخ، ومدير وحدة صحة وتنمية المرأة، مها عواد، ومدير صحة المرأة، د. هديل المصري، ورؤساء أقسام النسائية والتوليد في المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقالت الكيلة: إن وزارة الصحة، تهدف إلى ضمان تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية للأم والطفل على قدم المساواة لجميع المواطنين، وفي جميع الظروف.

وأضافت، أن جائحة (كورونا) تسببت في تعطيل بعض خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، ما قد يعرض صحة وحياة النساء وأطفالهن للخطر، وأن الوزارة تدرك جيداً الاحتياجات الضرورية والعاجلة للرعاية الصحية للأم والناتجة عن الجائحة، وضرورة الاستجابة لهذه الاحتياجات.

وتابعت، أن هذا البروتوكول الوطني، يتضمن إطار عمل مستقبلي وإرشادات سريرية قائمة على الأدلة العلمية؛ لتساعد مقدمي الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في التعامل مع النساء أثناء فترة الحمل والولادة، وما بعد الولادة خلال جائحة (كورونا) وخصوصاً النساء المصابات بفيروس (كوفيد- 19).

وشكرت الكيلة جميع الأشخاص، الذين قدموا مساهمات في تطوير هذا البروتوكول، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الفنية الوطنية، ولجنة الصحة الجنسية والإنجابية، ووحدة صحة وتنمية المرأة.

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