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استعداداً لأي طارئ في الصّحراء الغربية.. الجيش المغربي يُعزز قدراته الدفاعية

استعداداً لأي طارئ في الصّحراء الغربية.. الجيش المغربي يُعزز قدراته الدفاعية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هسبريس) المغربية: إن الجيش المغربي، يعمل على تعزيز قدراته العسكرية، تحسباً لأيّ طارئ، لا سيما في ظل التوتر السائد في الصحراء الغربية، خلال الأشهر الأخيرة.

ووفق الصحيفة، فقد اقتنت القوات المسلحة المغربية في ظل هذه الأجواء، أسلحة جديدة، من بينها، "صواريخ قصيرة المدى مضادّة للأهداف الجوّية من نوع "ميسترال 3"، توجه بالأشعة تحت الحمراء، وستكون مركّبة في العربات رباعية الدّفع المدرّعة من نوع "شيربا" وقادرة على إصابة كل ما يحلق على مستوى منخفض، على غرار صواريخ كروز والطائرات المسيرة، بنسبة نجاح تقدر بـ 97%".

وأضافت الصحيفة، أن في الفترة الأخيرة، عزز المغرب ترسانته العسكرية بـ 36 راجمة صواريخ عالية الدقة من نوع AR-2 ذات الصنع الصيني التي يصل مداها إلى 150 كلم، والقادرة على ضرب أهداف بحرية ساكنة ومتحركة.

 بالإضافة إلى ذلك، وقَّعت الرباط نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مذكرة اتفاق مع نيودلهي في مجال التعاون العسكري بين البلدين، حسب موقع "ميمو مونيتور دي أوريونتي" (monitor de oriente)، يُحتمل أن تُفضي إلى اقتناء القوات المغربية أسلحة وذخائر جديدة.

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