جنين: الشرطة تقبض على 27 مطلوباً وتضبط خمس مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر، وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة، بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية، وغير القانونية، ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بالقبض على 27 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم مذكرات قضائية، وضبطت خمس مركبات غير قانونية في محافظة جنين.



وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم، وإحالتهم لجهات الاختصاص؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم الأحد، القبض على 27 مطلوباً للعدالة، وضبطت خمس مركبات غير قانونية في جنين.