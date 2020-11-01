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شؤون فلسطينية

شاهد بالفيديو: الأسير ماهر الأخرس باليوم 98 لإضرابه عن الطعام

شاهد بالفيديو: الأسير ماهر الأخرس باليوم 98 لإضرابه عن الطعام
الأسير ماهر الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو، للأسير ماهر الأخرس، وذلك باليوم 98 لإضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير اليوم: إن تدهوراً خطيراً ومُتسارعاً، طرأ على الوضع الصحي للأسير الأخرس، الذي يواجه الموت في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، والذي دخل يومه الـ 98 على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام؛ رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير الأخرس، يواجه خلال الساعات الماضية نوبات تشنج تتكرر بشكل متقارب، وتستمر لمدة تصل إلى الساعة.

كما أن قدرته على الرؤية والسمع، تضعف بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة الماضية، عدا عن ضيق التنفس والأوجاع الشديدة في كافة أنحاء جسده، وعلى وجه الخصوص في رأسه وصدره.

 

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