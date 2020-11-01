لمدة أربعة أيام.. فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين وتنويه لمسافري غدٍ الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري، لمدة أربعة أيام، اعتباراً من يوم غد الاثنين، وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشار أمس السبت، إلى أن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، اتخذت قراراً بالسماح بعودة العائدين، الذين يصطحبون إفادة بفحص فيروس (كورونا) بالعودة إلى منازلهم مباشرةً.
وشدد على أنه سيتم إجراء الفحوصات لمن لا يحمل إفادة فحص (PCR) والعودة إلى منزله، لحين إصدار النتائج.
وقال: أعلنا للقادمين من (معبر رفح) الحصول على هذه الإفادة قبل الوصول إلى قطاع غزة بـ 48 ساعة، أما العائدون عبر معبر بيت حانون/ إيرز، يمتلكون إفادة بفحص فيروس (كورونا)، ولذلك سيتم عودتهم إلى منازلهم.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري، لمدة أربعة أيام، اعتباراً من يوم غد الاثنين، وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين.
ونوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود، أنه سيتم نشر كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين في وقت لاحق من هذا اليوم، حيث سيتم إجراء فحص (كورونا) لهم خلال هذا اليوم بحسب المراكز التي ستعلنها وزارة الصحة.
وتؤكد الهيئة على جميع المسافرين الذين سترد أسماؤهم في الكشف بضرورة التوجه لإجراء الفحص؛ باعتباره شرطاً أساسياً لإتمام إجراءات السفر.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشار أمس السبت، إلى أن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، اتخذت قراراً بالسماح بعودة العائدين، الذين يصطحبون إفادة بفحص فيروس (كورونا) بالعودة إلى منازلهم مباشرةً.
وشدد على أنه سيتم إجراء الفحوصات لمن لا يحمل إفادة فحص (PCR) والعودة إلى منزله، لحين إصدار النتائج.
وقال: أعلنا للقادمين من (معبر رفح) الحصول على هذه الإفادة قبل الوصول إلى قطاع غزة بـ 48 ساعة، أما العائدون عبر معبر بيت حانون/ إيرز، يمتلكون إفادة بفحص فيروس (كورونا)، ولذلك سيتم عودتهم إلى منازلهم.
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