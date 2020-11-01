الاحتلال يُصعد من الاعتقالات والإبعادات في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد تقرير صادر عن شبكة ميدان القدس، تصاعد الاعتقالات الإسرائيلية، بحق المقدسيين، حيث سجل شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 169 حالة اعتقال، في زيادة كبيرة عن شهر أيلول/ سبتمبر، الذي سجل 82 حالة اعتقال.



وحسب التقرير الصادر اليوم الأحد 1/11/2020 فإن من بين المعتقلين 13 من النساء و2 من الصحفيين، و6 من موظفي وحراس الأقصى (تلقوا أوامر إبعاد بعد اعتقالهم).



وأشار التقرير إلى أن معظم حالات الاعتقال، تركزت في العيساوية، التي تعرضت لعمليات اقتحام بشكل شبه يومي، في حين صدر بحق المعتقلين، الذي أفرج عنهم قرارات بالحبس المنزلي ومخالفات مالية.



وبين أن الاحتلال أصدر 15 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، وقرار إبعاد واحد عن مدينة القدس، مضيفاً أن الاحتلال صعد من عمليات الهدم لتطال 21 منزلًا ومنشأة (9 منازل و12 محالًا تجاريًا).



وأضاف التقرير " اقتحم خلال الشهر الماضي 1480 مستوطناً متطرفاً، و70 جنديًا إسرائيليًا، و15 من عناصر المخابرات

الإسرائيلية، ساحات المسجد الأقصى الذي كان مغلقاً في وجه المسلمين غالبية أيام الشهر بحجة مواجهة جائحة (كورونا)".



ومازال الاحتلال يفرض إغلاقًا على المحال التجارية داخل أسوار البلدة القديمة منذ الإغلاق الشامل منذ 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما تسبب في تكبد القطاع الاقتصادي خسائر في ظل عدم تخفيف الاحتلال من ضرائبه المفروضة على التجار.