(أونروا) تُوضح تفاصيل العودة الجزئية للمدارس في قطاع غزة غداً

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رام الله - دنيا الوطن

أوضح رئيس برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فريد أبوعاذرة، تفاصيل العودة الجزئية للمدارس.



وقال في تصريحات صحفية: إن قرار عودة الطلاب في المرحلة الإعدادية للمدارس، من الصف السابع إلى الصف التاسع غداً الاثنين، حيث سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين، المجموعة "أ" أيام السبت والاثنين والأربعاء، والمجموعة "ب" أيام الأحد والثلاثاء والخميس.



وأضاف أبو عاذرة: أن التعليم سيكون مدمجاً بين التعليم الوجاهي في الأيام التي يأتي فيها الطالب إلى المدرسة، والتعليم عن بعد في الأيام التي لا يأتي فيها للمدرسة.



وتابع: أن الكتب المدرسية موجودة مع الطلاب الآن، وأيضاً قمنا بطباعة مواد التعلم الذاتي لكل الطلاب، ووفرنا فيديوهات شارحة لتلك المواد، فيما سنحدد للطلاب منذ أول يوم ماهية المواضيع التي سيتم دراستها عن طريق التعليم عن بعد، ومواضيع التعليم الوجاهي.



وقال رئيس برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أكثر من 72 ألف و900 ساعة تم قضائها على الموقع التعليمي من قبل الطلاب وذويهم، وأن الدخول تنوع من قبلهم من استخدام الجوال، ومنهم اللاب توب.



وشدد على أن أكثر من 7% من الطلاب لم يحصلوا على كتبهم المدرسية، بسبب وجودهم في مناطق مصنفة بالحمراء، معرباً عن أمله بأن نتجاوز هذه المرحلة.