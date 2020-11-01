ماذا قالت الخرطوم على تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان؟

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رام الله - دنيا الوطن

ردت وزارة الخارجية السودانية، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان.



ووفق وكالة الأنباء السودانية (سونا) فقد قالت الوزارة في بيان لها: إنه "لا أثر لهذا التجديد على الخطوات الجارية حالياً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".



وأكدت الوزارة، أن "تجديد القرار المعني هو إجراء روتيني يتم متى استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان فى القائمة".



وأضافت: "ينتظر أن يتم إلغاؤه مباشرة مع القوانين التي شرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف، وإلغاء كافة القوانين المتصلة به".



ولم تذكر الوزارة في بيانها، أي تفاصيل عن تجديد ترامب حالة الطوارئ بشأن السودان.