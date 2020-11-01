وزارة الاقتصاد تستقبل 8590 مكالمة منذ بداية جائحة (كورونا)





وأوضحت، أن جميع الشكاوى، تم التعامل معها على الفور من خلال الطواقم المنتشرة في كل المحافظات، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، كما أنها تلقت خلال الأسبوع الماضي 90 اتصالاً معظمها شكاوى بحق مخالفين، وتم التعامل معها".



ودعت الدائرة، المواطنين للتواصل معها على الرقم المجاني 1800112233، والإبلاغ عن أي تاجر أو بائع، يقوم برفع الأسعار أو احتكار أي سلعة.

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الشكاوى في وحدة الرقابة الداخلية، بوزارة الاقتصاد الوطني: "إن طواقمها استقبلت منذ بداية جائحة (كورونا) وحتى اللحظة 8590 مكالمة للمواطنين".وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أن الاتصالات تركزت في الإبلاغ عن تجار، رفعوا أسعار سلع غذائية ومواد تموينية، ولم يلتزموا بالأسعار التي حددتها الوزارة، وحذرت من التلاعب فيها.