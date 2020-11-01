شؤون فلسطينية

الحساينة: وعد بلفور كان أصل المؤامرة التي استهدفت ولا زالت أمتنا العربية والإسلامية

الحساينة: وعد بلفور كان أصل المؤامرة التي استهدفت ولا زالت أمتنا العربية والإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
أكَّد عضو المكتب السياسي، لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. يوسف الحساينة، أن "وعد بلفور المشؤوم" الذي أسس لنكبة شعبنا الفلسطيني قبل مئة وثلاثة أعوام، كان أصل المؤامرة التي استهدفت- ولا زالت- أمتنا العربية والإسلامية، وها هو يتجدد ويُعاد إنتاجه؛ لإقامة "اسرائيل الكبرى" على حساب دول المنطقة، وما مسلسل التطبيع الجاري الآن من بعض الأنظمة العربية الوظيفية، إلا لفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال الإسرائيلي ليُشيّد ما يسميه بـ "إسرائيل الكبرى".

وقال الحساينة في تصريح صحفي: "إن الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتلال الإسرائيلي الغاصب، تحاولان تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لإقامة "إسرائيل الكبرى" من خلال الحروب والفوضى، والتطبيع العربي، الذي سيتيح للاحتلال الإسرائيلي التمدد والتوسع على حساب دول المنطقة وشعوبها".

وأوضح الحساينة، أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وعبر تحالف وثيق مع الكثير الدول الغربية، سعت خلال العقود الماضية لصناعة بيئة سياسية، وأمنية، وعسكرية مشابهة لتلك البيئة، التي سبقت إعلان قيام الاحتلال الاسرائيلي كدولة عام 1948م.

وتابع" فمن "وعد بلفور"، إلى "سايكس بيكو"، إلى انهيار المنطقة وتقسيمها، ومن ثم إقامة الكيان الغاصب على أنقاض فلسطين، والإدارة الأمريكية وحلفائها في العالم والمنطقة، تسعى لإضعاف المنطقة العربية والإسلامية، وإشغالها في صراعات وهمية، والتدخل المباشر في تفتيت وتقسيم الدول المركزية، وإدخالها في فوضى عارمة واستغلال "المجموعات الملونة" التي جاءت من وراء الحدود لخدمة مشروعهم للهيمنة على المنطقة وتأمين التفوق والحماية الدائمة للاحتلال الإسرائيلي.

ونوه إلى أن ما جرى ويجرى من فوضى ممنهجة وموجّهة في المنطقة من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي
 وحلفائهما، يهدف إلى إشاعة جو الانقسام والضعف والوهن، حتى يسهل تمرير (صفقة القرن) التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتصفية القضية الفلسطينية، وتمكين الاحتلال الإسرائيلي من إنهاء قضية اللاجئين، وتجاوز كل الحقوق الفلسطينية.

واعتبر أن الحروب المتنقلة، ومؤامرات التطبيع مع كيانات وظيفية مصطنعة، هي بمثابة حلقة من حلقات استهداف المنطقة والسيطرة عليها وإخضاعها، وبالتالي جعل الاحتلال الإسرائيلي الغاصب القوة المركزية فيها، ومدّه بكل مقومات القوة من تطور وتسليح واقتصاد.

وشدد الحساينة على أنه بالرغم من كل ما سبق، ورغم الألم والمرارة، التي يتجرعها شعبنا وأحرار الأمة، من سلوك بعض الأنظمة العربية المرتدة عن الثوابت والمنقلبة على القيم العربية والإسلامية، إلاّ أن شعبنا الفلسطيني المقاوم، ومعه كل أشقائه من الأمة، وأحرار العالم، سيبقى صامدًا، وشوكًة في حلق المشروع التدميري، الذي يستهدف المنطقة بأسرها، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، لتظل فلسطين التي نعرفها ونعشقها أرض وقف إسلامي للفلسطينيين وللأمة، لا تقبل القسمة على شعبين.

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