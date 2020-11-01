تونس تتعاون مع فرنسا لكشف ملابسات هجوم نيس

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، يوم السبت، وزيري الداخلية والعدل، بالتعاون مع السلطات الفرنسية؛ لكشف ملابسات الهجوم، الذي نفذه تونسي داخل كنيسة في مدينة نيس.



وأكدت رئاسة الحكومة التونسية في بيان، عقب اجتماع المشيشي بوزير الخارجية، عثمان الجرندي، ووزير العدل، محمد بوستة، على إدانة الحكومة للعملية "الإرهابية الوحشية" وتقديمها لعبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا.



وطلب المشيشي في البيان من الوزيرين "ضرورة إيلاء العناية القصوى؛ للبحث في ملابسات العملية الإرهابية المرتبكة، والكشف عن كل العناصر، التي قد تكون ساهمت فيها تصوراً وإعداداً وتنفيذاً".



وطالب المشيشي أيضاً، بتقديم الدعم والتعاون التامين مع الأجهزة الفرنسية في هذا المجال.



وقال: إن "تونس والتونسيين، الذين عانوا من ويلات الإرهاب، وسالت دماء أبنائهم في مواجهته، هم في مقدمة شعوب العالم الحر، لمحاربة كل من اختار السقوط في مستنقع الظلامية".