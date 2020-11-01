أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول التي اقترحت مساعدة بلاده؛ لتجاوز آثارالزلزال في ولاية أزمير، وتسبب بخسائر مادية وبشرية، ومن بينها إسرائيل والسعودية.وقال أردوغان في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أود أن أشكر جميع الدول الصديقة، التي أعربت عن استعدادها للمساعدة، من خلال رسائل التعزية، وتمني الشفاء للمصابين".وأرفق الرئيس التركي تغريدته بصورة ضمت مجموعة من الأعلام كان بينها، علم إسرائيل والسعودية والإمارات.