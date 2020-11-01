هيئة الأسرى: ظروف احتجازية مقلقة تعشيها الأسيرات الموقوفات بمعتقل (الشارون)

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن قلقها من خطورة الظروف الاحتجازية للأسيرات الموقوفات، والقابعات داخل قسم المعبار بمعتقل (الشارون)، حيث يتم زجهن لمدة 14 يوماً بظروف سيئة ولا إنسانية، قبل أن يتم نقلهن إلى معتقل (الدامون).



وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته اليوم الأحد، أن الأسيرات الموقوفات، يعانين من أوضاع معيشية ونفسية صعبة ومعقدة، حيث بعد اعتقالهن مباشرة، يتم زجهن داخل قسم محاذ لقسم السجناء الجنائيين، وهناك يتعرضن لتحرش لفظي من قبلهم، ولا يسلمن من الصراخ والشتم بألفاظ نابية.



وأضافت أن إدارة المعتقل تسمح للسجانين، بالدخول إلى قسم الأسيرات الموقوفات، بشكل ينتهك خصوصيتهن.



ولفتت الهيئة، إلى أن أسيرات "الدامون" طالبن عدة مرات من إدارة المعتقل بتخصيص قسم بمعتقل (الدامون) لوضع الأسيرات المعتقلات حديثاً، لا سيما أن هناك خطراً على حياتهن ببقائهن بمعتقل (الشارون)، لكن لغاية اللحظة، لم تستجب إدارة المعتقل لمطالبهن، ولم تقدم لهن سوى الوعودات الوهمية والمماطلة والتسويف بشكل مقصود.