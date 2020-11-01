الاحتلال يُداهم خربة إبزيق بالأغوار الشمالية ويُخطرت مواطناً بإزالة خيمته

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خربة إبزيق بالأغوار الشمالية، وأخطرت مواطناً بإزالة خيمته.



وقال رئيس مجلس قروي خربة إبزيق، عبد المجيد خضيرات: إن قوات الاحتلال، أخطرت المواطن مهند حروب، بإزالة خيمته السكنية، وأمهلته مدة يومين للتنفيذ.