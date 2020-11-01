الاحتلال يُداهم خربة إبزيق بالأغوار الشمالية ويُخطرت مواطناً بإزالة خيمته
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خربة إبزيق بالأغوار الشمالية، وأخطرت مواطناً بإزالة خيمته.
وقال رئيس مجلس قروي خربة إبزيق، عبد المجيد خضيرات: إن قوات الاحتلال، أخطرت المواطن مهند حروب، بإزالة خيمته السكنية، وأمهلته مدة يومين للتنفيذ.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خربة إبزيق بالأغوار الشمالية، وأخطرت مواطناً بإزالة خيمته.
وقال رئيس مجلس قروي خربة إبزيق، عبد المجيد خضيرات: إن قوات الاحتلال، أخطرت المواطن مهند حروب، بإزالة خيمته السكنية، وأمهلته مدة يومين للتنفيذ.
التعليقات