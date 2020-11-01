شؤون فلسطينية

نقابة الموظفين بغزة: على البنوك الالتزام بقرار سلطة النقد وعدم خصم الكفالات أو البطاقات

نقابة الموظفين بغزة: على البنوك الالتزام بقرار سلطة النقد وعدم خصم الكفالات أو البطاقات
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
طالب نضال المصري، عضو مجلس إدارة نقابة الموظفين، بغزة، الحكومة الفلسطينية، وسلطة النقد، بإلزام البنوك بوقف كامل الخصومات على رواتب الموظفين.

وقال المصري لـ"دنيا الوطن": "إن على سلطة النقد، وقف كافة الخصومات، لأن الراتب لا يكفي لسد التزامات الموظفين، فعلى البنوك الالتزام بقرار سلطة النقد، وعدم خصم الكفالات أو البطاقات أو التسهيلات داخل البنوك".

وأشار المصري إلى أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف حالياً، أقل من الالتزامات المفروضة عليه، لافتاً إلى أن هناك موظفين لديهم أبناء في الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى.

وفي السياق، أوضح المصري، أن مبلغ 1750 شيكلاً، يعتبر الحد الأدنى للفقر المعتمد داخل فلسطين، حيث إن الدفعة التي يتقاضاها الموظف من الحكومة، هي الحد الأدى للفقر في فلسطين.

وطالب المصري، الحكومة الفلسطينية، بحل مشكلة أموال المقاصة، وإعطاء الموظفين كامل حقوقهم من عام 2017 حتى الآن، وكامل حقوق موظفي قطاع غزة منذ عام 2007 حتى الآن.

وقال: "إن الموظفين في قطاع غزة، يمرون بظروف صعبة جداً، نتيجة جائحة (كورونا) التي تفشت في القطاع، ما أدى لزيادة الأعباء المالية على الموظفين"، مضيفاً: "نقابة الموظفين تقف خلف الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، والرئيس محمود عباس، ضد إجراءات التطبيع و(صفقة القرن)".

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