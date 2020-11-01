الخليل: إصابات بالاختناق واعتقال أسير محرر باقتحام الاحتلال لبلدة دورا

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبلدة دورا جنوب الخليل، كما تم اعتقال أسير محرر.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة حنينة وقرية الطبقة جنوب دورا، وشنت حملة دهم واسعة، طالت عدداً من منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية.



وأضافت: أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر كرم محمود عمرو (42 عاماً) بعد اقتحام منزله، وتحطيم محتوياته.



واندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، بينهم نساء وأطفال.