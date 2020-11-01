بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اليوم الأحد، اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 47 مستوطناً، تقدمهم المتطرف غليك، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية داخله.