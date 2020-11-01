شؤون فلسطينية

سلامة معروف: ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع كان أمراً متوقعاً

سلامة معروف: ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع كان أمراً متوقعاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد: إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بقطاع غزة، كان أمراً متوقعاً في ظل الانفتاح، وعودة العمل لقطاعات مختلفة من القطاع. 

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أنه ما زال أمر تفشي فيروس (كورونا) تحت السيطرة، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب من الجميع الإلزام بطرق الوقاية والسلامة، حتى لا نضطر للعودة لإجراءات الإغلاق لمناطق بالقطاع.

وتابع معروف: أن عمليات التقييم دائمة ومستمرة والمعطيات الصحية، ومتابعة حركة المواطنين، وعودة عجلة الاقتصاد مرهون بمدى التزام الكل بإجراءات السلامة والوقاية.

وقال: انتقلنا من المرحلة الأولى في مواجهة انتشار الفيروس إلى المرحلة الثانية، التي عنوانها إعادة العمل في المجالات المختلفة ضمن الالتزام بإجراءات السلامة، لافتاً إلى "أننا نتدرج بالسماح لعمل القطاعات المختلفة، وعملية التزام المواطنين، هي الداعمة لعودة الحياة إلى طبيعتها والتعايش مع الفيروس".

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، أن الجهات الحكومية، تقوم بالدور الواقع عليها، وعلى المواطن، اتباع طرق الوقاية والسلامة على صعيد حياته في بيته، والعمل، وطرق المواصلات.

وأضاف: أن تسجيل الإصابات بشكل كبير، قد يجبرنا على اتخاذ إجراءات الفصل بين المحافظات أو الإغلاق الشامل، وهذا الخيار وغيره، من الموضوعات المطروحة على الطاولة.

وتابع معروف: أننا "قد لا نصل إلى سيناريوهات وخيارات الإغلاق، ما دامت السيطرة على الوضع قائمة من قبل الجهات المختصة، ونأمل من المواطنين، دعم جهودنا في مواجهة تفشي الفيروس".

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