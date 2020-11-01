قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، في المحافظة، بلغ أربع إصابات.
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، في المحافظة، بلغ أربع إصابات.
وبينت أن الإصابات موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع إصابتين، ورأس عطية، بواقع إصابة واحدة، ومغارة الضبعة، بواقع إصابة واحدة.
كما أعلنت المحافظة، تعافي 10 حالات، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 99 إصابة.
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