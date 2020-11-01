قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة اليوم





وبينت أن الإصابات موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع إصابتين، ورأس عطية، بواقع إصابة واحدة، ومغارة الضبعة، بواقع إصابة واحدة.





كما أعلنت المحافظة، تعافي 10 حالات، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 99 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، في المحافظة، بلغ أربع إصابات.